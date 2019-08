“BP Azerbaijan” və “Azfen” Gürcüstana ən çox investisiya qoyan şirkətlərin ilk 10-luğunda yer alıb

“BP Azerbaijan” şirkəti və “Azfen” birgə müəssisəsi ötən il Gürcüstan iqtisadiyyatına böyük həcmdə birbaşa xarici investisiya qoyan qeyri-rezident sərmayədarların ilk onluğunda yer alıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın “Business Media” nəşri yazıb.

Panamanın “FRANKSTON INTERNATIONAL SL”, Lüksemburqun “Georgian amerikan alloys”, ABŞ-ın “International Telcell Celural LLC”, Koreyanın “Korea Water Resource Corporation”, Niderlandın “Rich metals Group” və “IDS Borjomi Beverages Co”, Çexiyanın “Energo-Pro” və Çinin “Xuaşan İnvestisiya Şirkəti LTD” şirkətləri də ilk 10-luğa daxil olub.

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə Azərbaycan Gürcüstan iqtsiadiyyatına 246,4 mln. ABŞ dolları məbləğində investisiya qoymaqla qonşu ölkənin əsas investoru olub. Azərbaycanın qonşu ölkəyə yatırılan ümumi birbaşa xarici investisiyalardakı payı 19,5% təşkil edib.



