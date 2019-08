Müğənni Gülayın özündən məşhur idmançı həyat yoldaşı Kamil Zeynallı maraqlı addımı ilə diqqətləri üzərinə çəkib.

Milli.Az xəbər verir ki, Kamil bu dəfə evində qəfəsə salınmış qartalı sosial şəbəkə təqibçilərinə təqdim edib. O, hələ 2 aylıq olan qartalın Alp dağlarından tutulduğunu sözlərinə əlavə edib.

Ətraflı videoda:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

