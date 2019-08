Türkiyənin məşhur modeli Didem Soydan sosial şəbəkədə onu təhqir edən şəxsdən şikayət edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, polisə müraciət edərək 20 yaşlı Emre Barmanbek tərəfindən təhqirə məruz qaldığını bildirib.

Model şikayət ərizəsində qeyd edib ki, sözügedən şəxs kənd məktəblərinə yardım üçün xeyriyyə kampaniyası barədə yazdığı statusa nalayiq sözlər yazıb. O, Didemi fahişə adlandırıb.

D. Soydan həmin gəncin 2, 5 ilədək həbs olunmasını tələb edir.

Milli.Az

