Afaq Aslan: "Doktorun vücudumda yaratmış olduğu gözəlliyi görməyə hazırsınızmı?" - FOTOLAR

Azərbaycanlı müğənni Afaq Aslan bir müddət öncə Bakıda fəaliyyət göstərən özəl klinikalardan birində estetik əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni əməliyyatdan sonrakı fotolarını şəxsi "İnstaqram" səhifəsində paylaşıb. Cazibədar vücudunu nümayiş etdirən Afaq Aslan fotolarına "Məndən əməliyyatımın nəticəsini soruşan dəyərli izləyicilərim! Bilirəm hər biriniz maraqla əməliyyat sonrası qarın presslerimin necə alındığını səbirsizliklə gözləyirsiniz!

Əslində, artıq əməliyyatımdan 2 həftə sonra kameralar qarşısına rahatlıqla keçərək qarın presslerimi yeni fotosessiyamda nümayiş elətdirmişəm! Sizləri də intizarda qoyduğumun fərqindəyəm! Nə deyirsiniz? Dəyərli dostum və qızılbarmaq həkimim Dr. Mircəfərin vücudumda yaratmış olduğu gözəlliyi görməyə hazırsınızmı? " sözlərini əlavə edib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.