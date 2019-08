Son vaxtlar boşanma xəbəri ilə gündəmdən düşməyən müğənni Kənan Doğulu Bodrumda konsert verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, səhnədə olduğu müddətdə bir dəqiqə də yerində dayanmayan sənətçi rəqsləri ilə taçaşaçılarını əyləndirib.

Kənan səhnədə araları soyuq olan həyat yoldaşı beren Saata da mesaj göndərib. O, "Bu gecə dəlilər kimi əylənib, evimizə xoşbəxt qayıdaq" deyib.

Gecədə Doğulunun qardaşı Ozan Doğulunun qızları Arya, Lila və Elya da səhnəyə çıxıb.

