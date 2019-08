Futzal üzrə 2019/2020 mövsümündə Azərbaycan Yüksək Liqasında iştirak edəcək komandaların sayı artırılıb.

Bu barədə “Report”a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib. Bildirilib ki, ötən mövsüm çempionatda 7 klub yer aldığı halda, bu dəfə 10 komanda müraciət edib.

Onlardan dördü - “Araz”, EKOL, “Neftçi” İK, “Yasamal” İSK ötən çempionatın iştirakçısıdır. “Marafon Futsal” 1 illik fasilədən sonra yenidən Yüksək Liqada iştirak etmək niyyətindədir. Yeni komandalar isə “Baku Fire”, “Record club”, “Xəzər” (Yardımlı), TFF-55 (Tələbə Futbol Federasiyasının) və “Quba Premyer”dir.

Qeyd edək ki, yeni mövsümünün püşkü sentyabrın 4-də atılacaq. Bakı İdman Sarayının Mətbuat Konfransı otağında təşkil ediləcək mərasim saat 11:30-da başlayacaq. Əvvəlcə Yüksək Liqanın püşkü atılacaq. Saat 12:00-da Birinci, saat 12:30-da isə İkinci Liqanın püşkatma mərasimi olacaq.



