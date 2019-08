672 bal toplayan abituriyent ADU-nu seçib

2019-2020-ci tədris ili üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayan abituriyentlərdən biri də Ləman Ağazadədir.

Metbuat.az bildirir ki, Bakı şəhəri 318 saylı tam orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirən L.Ağazadə qəbul imtahanlarında 672 bal toplayıb. Göstərdiyi nəticəyə uyğun olaraq o, Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) Tərcümə fakültəsinə (Koreya dili üzrə) qəbul olub.

L.Ağazadə ADU-nu seçməsini universitetin geniş beynəlxalq əlaqələrə malik olması ilə izah edib. O, Koreya dili ixtisasını daha çox iş imkanları yaratdığı üçün seçdiyini bildirib.

Tələbəmizin gələcək planlarına universitetdə bir neçə dili dərindən mənimsəyərək təhsilini xaricdə davam etdirmək, özünü sinxron tərcümə sahəsində peşəkar kadr kimi formalaşdırmaq, yazıçı, ssenarist kimi fəaliyyət göstərmək də daxildir. (Trend)

