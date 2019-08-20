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Azərbaycanda dizel yanacağı və avtomobil benzini istehlakı artıb

Azərbaycanda dizel yanacağı və avtomobil benzini istehlakı artıb
13:22 20 Avqust 2019
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Ölkə mətbuatı
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2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında ölkədə 744,4 min ton dizel yanacağı, 646,4 min ton avtomobil benzini istehlak edilib.
“Report”un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, dizel yanacağı istehlakı ötən ilin I yarımilindən 4,5%, avtomobil benzini istehlakı 4,2% çox olub.
Bu ilin I yarısında ölkədə 182,9 min ton aviasiya üçün və sair ağ neft, 160,2 min ton neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin, 89,6 min ton neft bitumu, 83,5 min ton maye qaz, 27,5 min ton sürtkü yağları istehlak edilib. Aviasiya üçün və sair ağ neft istehlakında 10,6%, neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin istehlakında 37,6%, artım, neft bitumu istehlakında 25,3%, maye qaz istehlakında 16,7%, sürtkü yağları istehlakında 36,5% azalma qeydə alınıb.

Xəbərin orijinal ünvanı: https://report.az/energetika/azerbaycanda-dizel-yanacagi-ve-avtomobil-benzini-istehlaki-artib
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Azərbaycanda dizel yanacağı avtomobil benzini istehlakı artıb
report.az

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