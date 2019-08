Türkiyənin qalmaqallı müğənnisi Hadisənin məşhur olmazdan əvvəlki fəaliyyəti təəccübləndirib.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, ifaçının dediyinə görə o, əvvəllər satıcı və çörəkbişirən işləyib. Hadisə müğənniliyə başlamazdan əvvəl ailəsinin maddi sıxıntılarının olduğunu da etiraf edib.

Qeyd edək ki, Sevda Yəhyayeva da əvvəllər çörək sexində çalışıb.

İsmayıl

Milli.Az

