ABŞ Prezidenti Donald Tramp Əfqanıstana humanitar yardım üçün əlavə 125 milyon dollar ayıracaq.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Kabildəki ABŞ-səfirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib.

Bu vəsait qida, içməli su, təcili tibbi yardım və təbii fəlakətlərin aradan qaldırılmasına yönəldiləcək.

