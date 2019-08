Tərtər rayonunda 6 yaşlı uşağı avtomobil vuraraq öldürüb.

"Report"un Qarabağ Mərkəzinin məlumatına görə, şəhər sakini Mahir Abdullayev idarə etdiyi “Opel” markalı avtomobillə yolu keçən 2013-cü il təvəllüdlü Pünhan Sadıqovu vurub. Yaralı xəstəxanaya çatdırılarkən yolda ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



