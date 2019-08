“Qarabağ”ın Şimali İrlandiyada “Linfild”ə qarşı keçirəcəyi Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu canlı yayımlanacaq.

“Report” xəbər verir ki, matçı “CBC Sport” telekanalı təqdim edəcək.

Qeyd edək ki, avqustun 22-də baş tutacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.



