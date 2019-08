"Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Simeon Slavçev yenidən Bolqarıstan millisinə çağırılıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Krassimir Balakovun Avro-2020-nin seçmə mərhələsində İngiltərə ilə oyun üçün yığmaya çağırdığı 11 legioner arasında S.Slavçevin də adı var.

Milli.Az

