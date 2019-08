Azərbaycan dünyanın 122 ölkəsi sırasında hansı yerdədir?

Dünyanın ən tanınmış hərbi statistik təşkilatı Global Fire Power dünya ölkələrinin ən güclü Silahlı Qüvvələrinin növbəti siyahısını açıqlayıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan bu siyahıda 58 yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanın qonşu ölkələri Gürcüstan 77, Ermənistan 90-cı, Türkiyə 8, İran 21, Rusiya 2-ci yerdədir.

Milli.Az

