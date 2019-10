"Seks zamani bunu etseniz..." - Cinsi zəifliyi olanlar oxusun

ABŞ-da Federal maliyyələşmə sayəsində baş tutan ən irimiqyaslı tibbi tədqiqatların birində aşkar olmuşdur ki, kişilər arasında cinsi zəiflik halları indiyə qədər düşünüldüyü səviyyədə deyil, əslində bu səviyyədən qat-qat artıqdır. Əksər kişilər xəstəlik müəyyən həddə çatana qədər həkimə müraciət etməkdən çəkinirlər. Ümumiyyətlə, belə xəstələrin həkimə müraciət etmək istəməməsi bütün dünya uroloqları və seksopatoloqlarının birinci problemidir. Bu məsələ bizim ölkəmizdə xüsusilə aktualdır.

Metbuat.az bildirir ki, cinsi zəiflik dedikdə, kişinin tamdəyərli, yaşına uyğun olaraq cinsi fəaliyyət prosesini həyata keçirə bilməməsi başa düşülür. Cinsi zəiflik əsasən aşağıdakı əlamətlərlə özünü göstərir:

- Kişinin cinsi fəaliyyəti - fərdi inkişaf prosesində anadangəlmə və qazanılma, psixoloji və sosial amillərin təsiri ilə formalaşır. Beynin və daxili sekresiya vəzlərinin fəaliyyəti ilə bağlı olan hormonal amillər cinsi həvəsin dərəcəsini və şiddətini müəyyən edir.

- Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri, o cümlədən prostat vəzinin xəstəlikləri: prostatitlər, prostat vəzinin xoşxassəli və bədxassəli böyüməsi (şişləri), xarici cinsiyyət üzvünün qan təchizatında qüsurlar və s.



- Hormonal pozuntular və ya endokrinoloji səbəbdən əmələ gələn cinsi zəiflik. Bu zaman təkcə cinsiyyət vəzilərinin deyil, digər vəzilərin də (məsələn, qalxanabənzər vəzinin) fəaliyyət pozuntuları da cinsi zəifliyə səbəb ola bilər.

- Şəkərli diabet xəstəliyi

- Ürək-damar xəstəlikləri: hipertoniya xəstəliyi, insult, infarkt.

- Nevroloji xəstəliklər - baş və onurğa beynin zədələnmələri və xəstəlikləri.

- Ruhi xəstəliklər

- Psixoloji səbəblər - stress, depressiya, qorxu və həyəcanla bağlı vəziyyətlər.

- Dərman preparatlarının qəbulu. Müəyyən qrup dərmanlar da cinsi zəiflik əmələ gətirə bilər. Kişi cinsi hormonlarına təsir edən preparatlar, yüksəlmiş qan təzyiqinin müalicəsində işlənən dərmanlar, antihistaminlər, alkoqol və narkotik dərmanlar da bura aiddir.

- Sidik-cinsiyyət orqanları (prostat vəzi, sidik kisəsi) üzərində cərrahi əməliyyatlar

- Yaşlanma ilə bağlı problemlər: 60 yaşlı kişilərdə cinsi zəiflik halları 40 yaşa nisbətən 4 dəfə artıq olur.

- Prostat vəzinin tam xaric edilmə və ya şüalanma yolu ilə müalicəsi

- Onurğanın müxtəlif zədələnmələri

- Cinsiyyət üzvünün zədələnmələri

- Böyrəklərin ağır çatışmazlığı.

- Həyat tərzi: siqaret çəkməyin cinsi zəiflik törədə bilməsi sübut olunmuşdur: tütünün arterial spazm törətməsi cinsiyyət üzvünün qanla dolmasını əngəlləyir və nəticədə cinsi fəaliyyət zəifləyir. Alkohol isə cinsi həvəsi artırsa da ereksiyanı (bərkiməni) zəiflədir.

Cinsi zəifliyin bir çox tibbi-psixoloji səbəbləri vardır. Burda esterogen və androgen(kişi və qadın hormonları) hormonlarının çatışmazlığı, menopauza, hamiləlik, hamiləlik sonrası dövr, kemoterapiya və radyoterapiya, nevroloji xəstəliklər, ürək-damar problemləri, şəkər xəstəliyi, bəzi psixotrop və antidepressiv dərmanlar və eyni zamanda psixoloji, sosial səbəblər xüsusi ter tutur.

Məşhur rus uroloq D.Yevgenyeviç bildirib ki, prostat problemi olanlar gecikmədən həkimə müraciət etməlidirlər:

"Cinsi zəifliyi olanlar çox vaxt həkimə getməyə utanırlar. Halbu ki, bu xəstəliklərin hər yaşda müalicəsi vardır. Bu möcüzə deyil, adi elmdir. Bütün bu problemlərin həlli üçün "Urotrin" unikal dərmandır. Bu möcüzəvi dərman potensiyanı (cinsi əlaqə gücünü) bərpa etməyə, prostatın normal fəaliyyətinin bərpa olunmasına və stabilləşməsinə kömək edir, müxtəlif BAƏ-lər (bioloji aktiv əlavə) və sintetik həblərdən fərqli olaraq, "Urotrin" prostatın təbii funksiyasını bərpa edir və heç bir həb olmadan ereksiyanın yaranmasını təmin edir. "Urotrin" viaqra həbləri kimi müvəqqəti ölçü deyil, o, orqanizmi "yenidən işə salır", prostat hüceyrələrini heç bir stimulyatorlar olmadan, təbii sağlam fəaliyyətə sazlayır.

