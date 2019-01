Azərbaycanlı gəncdən Moskvada qızlara öpüş zarafatı - video

Rusiyanın paytaxtı Moskvada çəkilmiş “Qızı öpməyin ən sadə yolu” və ya “Öpüş zarafatı” (Kissing Prank) adlı video sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusuna çevrilib.

Axşam.-ın “Qafqazinfo”ya istinadən məlumatına görə, həmin videonun əsas qəhrəmanı Rusiyada yaşayan azərbaycanlı gənc Nizam Qəribovdur. O, küçədə rusiyalı qızlara gözlərini yummağı və ürəyində saymağı təklif edir.

Bundan sonra isə Nizam gözlərini yuman qızları dodağından öpür.

Qızların buna reaksiyası isə azərbaycanlı gəncin lentə aldığı aşağıdakı videodadır:





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.