Bu gün meyxanaçı Vüqar Əhmədovun oğlunun kiçik toy məclisi keçirilib.

Milli.Az musavat.com-a istinadən bildirir ki, toy Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən şadlıq saraylarının birində baş tutub. Məclisdə tanınmış musiqiçilər qonaq və ifaçı qismində iştirak ediblər.





Milli.Az

Böyütmək üçün şəkillərə klikləyin







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.