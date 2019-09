İrandan ingilis tankerinə dair gözlənilməz qərar - Heyət üzvlərindən 8 nəfəri...

İran ingilislərə aid "İmpero" tankerinin 8 heyət üvzünü sərbəst buraxıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü Abbas Musəvi açıqlama verib. Əksəriyyəti Hindistan vətəndaşı olan tankerdəki 23 nəfərlik heyətdən bir qisminin humanizm siyasəti çərçivəsində sərbəst buraxıldığını deyən Musəvi bildirib:

"Tankerin kapitanı və heyəti ilə bir problemimiz yoxdur. Pozuntunu edən tankerin özüdür. Heyət üzvlərinin bəziləri sərbəst buraxıldı".

Qeyd edək ki, iyulun 19-da ingilislərə aid "Steno İmpero" tankeri Hürmüz boğazında dənizçilik qanunlarına əməl etmədiyi səbəbi ilə İran tərəfindən saxlanılmışdı. Gəminin Hindistan, Rusiya, Litva və Filippin vətandaşı olan üzvlərinə də ayrılmaq icazəsi verilməmişdi.

