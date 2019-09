"Qızıl Palma"nın sahibi ilin asiyalı rejissoru seçildi

Son illərin parlayan rejissorlarından Hirokazu Koreda daha bir mükafat ilə yadda qalıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, rejissor Şimali Koreyada "2019 Busan Beynəlxalq Film Festivalı"nda "İlin Asiyalı Rejissoru" mükafatını qazanıb. "Shoplifters" filmi ilə tanınan rejissor keçən il "Qızıl palma" mükafatını da qazanmağı bacarmışdı.

Qeyd edək ki, bu mükafat kino sahəsinə və kino mədəniyyətinə töhvələri olan asiyalı rejissorlara verilir. Hirokazu Koreda bundan öncə də vətəni Yaponiyada 2015-ci ildə keçirilən festivalda "Ən yaxşı rejissor" mükafatını qazanmışdı.

