Əməkdar artist, tanınmış aktrisa Dilarə Əliyevanın yeni mövsümdə hansı proqramla tamaşaçıların qarşısına çıxacağı artıq məlum olub.



Metbuat.az bildirir ki, əməkdar artist yenidən ötən mövsüm olduğu kimi ARB TV-də aparıcılıq etdiyi "Söhbət Var" proqramı ilə tamaşaçıların qarşısında olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.