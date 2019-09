Türkiyəli yazıçı məşhur ədəbiyyat mükafatının namizədləri arasına düşüb

"The Booker" (Booker Prize) mükafatının ilkin namizədlər siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, "British Library"də canlı yayımda açıqlanan siyahıda 13 əsər yer alıb. Bunların arasında həmçinin türk yazar Elif Şafakın yazdığı "On Dəqiqə Otuz Səkkiz Saniyə" adlı əsəri də yer alıb.

Dünyanın ən dəyərli ədəbiyyat mükafatlarından hesab olunan "Booker" mükafatının qalibi isə oktyrabın 14-də açıqlanacaq.

Mükafatın ilkin siyahısında həmçinin Salman Rüşti, Luisi Elman kimi yazarların da əsərləri yer alıb.

