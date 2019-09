Yalnış dili öyrənən adamın həyatı dəyişdi - FOTOLAR

Dünya səyahətinə çıxmağa qərar verən ingiltərəli Dan Tayler adlı bir gənc Malayziyada yerləşən Pulau Kapas adlı adaya gəlib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 19 yaşlı gənc bu adanı çox bəyənib və burada yaşamağa qərar verib. Adaya köçən gənc adam bir müddət sonra yerli əhalinin dilini öyrənib. Ölkənin rəsmi dili malay dilini öyrəndiyini düşünən gənc adam paytaxt Kuala Lumpura səyahət edib. Amma burada heç kim onun danışdığı dili anlamayıb. Bir müddət sonra Taylerin ölkədə çox az adamın bildiyi qədim ləhcələrdən biri ilə danışdığı məlum olub.

Terengganu ləhcəsi ilə danışan Tayler malayziyalıları heyrətləndirib. Qısa müddətdə "Yerli dillərdən birində danışan ingilis" xəbəri ilə ölkədə gündəm olub.

Fenomenə çevrilən Tayler artıq ölkədə bir televiziya ulduzudur.

