Vüsal Hüseynov Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb - FOTOLAR

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi, III dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Vüsal Hüseynov Almaniya Federativ Respublikasının ölkəmizdəki Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Volfqanq Maniq ilə görüşüb.

Metbuat.az bildirir ki, qonağı səmimi salamlayan Vüsal Hüseynov Azərbaycan ilə Almaniya arasında münasibərlərin uğurla inkişaf etdiyini, Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti arasında uzunmuddətli və səmərəli işgüzar əlaqələrin mövcudluğunu bildirib. Qeyd edib ki, hər iki dövlətin miqrasiya məsələlərindən məsul qurumlarının rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərlərinin və görüşlərinin təşkili mövcud əməkdaşlığın genişləndirilməsinə öz töhfəsini verməkdədir.

Xidmət rəisi həmçinin DMX-nin fəaliyyətindən və miqrasiya qanunvericiliyinin sadələşdirilməsindən söz açaraq bu sahədə tətbiq edilənyeniliklər barədə də məlumat verib. Qeyd edib ki, ümumən bu qanunların məqsədi ölkəmizə səfər edən əcnəbilərin qeydiyyatı və yaşaması ilə bağlı rahatlığın təmin edilməsi, turizm baxımından cəlbediciliyin artması və sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsidir.

Səmimi qəbula görə təşəkkür edən səfir Volfqanq Maniq görüşdən məmnunluğunu diqqətə çatdırıb və qurumlararası əməkdaşlığın gücləndirilməsinin, eləcə də daha sıx görüşlərin təşkilinin hər iki ölkənin miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsinə yeni imkanlar yaradacağına əminliyini ifadə edib.

Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub, həmçinin miqrasiya sahəsində qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

