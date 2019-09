Bu gün aktrisa Məleykə Əsədovanın qəzaya düşməsi ilə bağlı xəbər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə məlumatı "axşam.az"a açıqlamasında təsdiqləyib:



“Maşınımı möhkəm vurublar. Hadisə bir neçə gün öncə günorta saatlarında olub. Həmin an kəmərimi taxdığım üçün heç burnum da qanamayıb. Hər dəfə evdən çıxanda dua edirəm, Allah məni qorudu. Maşınım isə pis gündədir”.

