Azərbaycanın Əməkdar artisti, aktrisa Mələk Abbaszadənin paylaşımı diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 yaşlı aktrisa özünün sosial şəbəkə hesabından çimərlik geyimində fotosunu paylaşıb. Foto izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Aktrisanın fit bədən quruluşu təriflənib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

