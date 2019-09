9 ay əvvəl evlənən məşhur cütlük boşanır?

Türkiyəli aktrisa Burcu Kıratlı və müğənni Sinan Alçıl 1 yanvar 2019-cu il tarixdə dostları ilə birlikdə Hollandiyaya gedərək orada evlənmişdilər.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, evliliklərində tez-tez problem yaşayan cütlük ötən həftələrdə sosial media hesablarında bir-birlərini izləmədən çıxarıb və fotolarını silib.

İddiaya görə, Burcu Kıratlı Adana şəhərində çəkiləcək bir serial üçün müqavilə imzalayıb. Amma Sinan Akçıl həyat yoldaşının başqa şəhərdə olmasını istəmədiyi üçün mübahisə yaranıb. Müğənni həyat yoldaşına qadağalar qoyduğu üçün gərginlik böyüyüb və cütlük boşanma qərarı verib. "Kanal D" ekranlarında yayımlanan "2 sayfa" proqramına görə cütlük 6 sentyabr cümə günü boşanacaq.

https://metbuat.az/news/1248743/yalnis-dili-oyrenen-adamin-heyati-deyisdi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.