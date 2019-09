İranlı jurnalist Məsih Əlinejad Tvitter hesabında maraqlı görüntülər paylaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə haberler.com saytında məlumat dərc olunub.

13 yaşlı qız uşağının toy məclisinin görüntüləri sosial şəbəkədə etiraza səbəb olub. Jurnalist növbəti açıqlamasında toyun sonradan ləğv olunduğunu, videonu paylaşdığına görə, bəy tərəfindən təhdid edildiyini bildirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

