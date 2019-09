“Trampla “Patriot” mövzusunda bir daha danışacağıq” - Ərdoğan

“Beş gün öncə Donald Trampa dedim, siz də bizə “Patriot” satın, amma “S-400”ü Rusiyadan hansı şərtlərlə almışıq, sizdən də o şərtlər daxilində alacağıq. BMT-nin növbəti toplantısında Trampla görüşəndə bu barədə bir daha danışacağıq”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Sivas konqresi”nin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən forumda çıxış edərkən bildirib.

Ərdoğan deyib ki, Türkiyə hücum silahlarına yox, müdafiə silahlarına üstünlük verməsinə baxmayaraq, müdafiə sistemlərinin alınmasına belə maneə yaradan qüvvələr var: “Bəzilərinin əlində atom bombalı raketlər mövcuddur. İnkişaf etmiş ölkələrin hamısında bu silahdan var. Hətta vaxtilə dövlət başçısı olan biri ilə görüşəndə demişdi ki, 7500 atom bombalı raketləri var, çünki Amerika, Rusiya 12 500, 15 000 belə silah saxlayır, ona görə onlar da istehsal etməyə məcburdu. Amma mən əlimdə atom bombalı düymənin olmasını istəmirəm. Mən belə yarışa girmək tərəfdarı deyiləm. Bir “S-400” olayı oldu, qiyamət qopardılar ki, almayın. Niyə almayaq? Adı üzərindədir, bu müdafiə sistemidir. Bizə müdafiə sistemini belə çox görürlər. Amma aldıq, inşallah, gələn ilin aprelində təhvil-təslim bitəcək”. / APA

