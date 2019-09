Ermənistan tərəfindən işğal edilən torpaqlarımız Azərbaycanın nəzarəti altına qayıdacaq - XİN

Ermənistan tərəfindən işğal edilən torpaqlarımız Azərbaycanın nəzarəti altına qayıdacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu öz "Twitter" səhifəsində Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva yazıb.

L.Abdullayeva bildirib: "Ermənistan dərk etməlidir ki, hazırda işğal altında olan Azərbaycan torpaqları Azərbaycanın nəzarəti altına qayıdacaq və regionun hər iki icmasının sülh içində birgə yaşayışı təmin olunacaq. Münaqişənin başqa həlli yoxdur, vasitəçilər və dünya ictimaiyyəti bunu yaxşı bilir!".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.