"Barselona" yay transfer pəncərəsinin son günündə "Tottenhem"in futbolçusu Lukas Mouranı almaq istəyib.

Metbuat.az İspaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, PSJ-nin hücumçusu Neymarı transfer edə bilməyən Kataloniya klubu onun əvəzinə 27 yaşlı oyunçu üçün danışıqlar aparıb. Ancaq İngiltərə təmsilçisinin Mouraya görə istədiyi 50 milyon avro Kataloniya klubunu qane etməyib.

"Barsa" bu yay transferə kifayət qədər çox pul xərclədiyini düşünərək bu transferdən imtina edib.

