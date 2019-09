Mədə kiçiltmə əməliyyatı olmaq istəyən aktyor Eser Yenenlerə xanımı Berfu qadağa qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir çox pəhrizlərdən istifadə edən Eser istədiyi çəkiyə düşə bilmir. Buna görə də aktyor son zamanlarda populyarlıq qazanan mədə kiçiltmə əməliyyatı olmaq qərarına gəlmişdi. Lakin xanımı Berfu "əməliyyat olma, ürəyim narahatdır. Uşağımız da olacaq" deyə, ərini bu fikrindən daşındırıb.

Hamilə xanımının xətrinə əməliyyatdan vazkeçən Eser yenidən pəhrizə üz tutacaq. / Axşam.az

