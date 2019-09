AVRO-2020: Növbəti tur başlayır

Bu gün AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində V tura start veriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə 9 oyun keçiriləcək.

Bu matçlar 4 qrupda baş tutacaq. D qrupunun lideri İrlandiya digər iddialı İsveçrə ilə görüşəcək. Danimarka isə autsayder Cəbəllütariqin qonağı olacaq.

F qrupunda üç oyun planlaşdırılıb. İlk 4 turda qələbələri sıralayan İspaniya izləyiciləri sırasında yer alan Rumıniyanın qonağı olacaq. Digər iddialılar İsveçlə Norveç autsayderləri sınağa çəkəcək. Sonuncular Maltanı qəbul edəcəksə, isveçlilər Farer adaları ilə görüşəcək.

G qrupunda bir qarşılaşma keçiriləcək. Final mərhələsinə vəsiqə arzusunda olan İsraillə Makedoniya üz-üzə gələcək. Sonuncular rəqibinə çatmağa, meydan sahibləri isə liderlə fərqi azaltmağa çalışacaq.

J qrupunun lideri İtaliya səfərdə Ermənistanla qarşılaşacaq. Finlandiya isə evdə Yunanıstanı qəbul edəcək. Autsayder Lixtenşteyni qonaq edəcək Bosniya və Herseqovina isə xal hesabını artırmaq niyyətindədir.

Qeyd edək ki, V turun digər oyunları sentyabrın 6-7-də keçiriləcək.

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsi

V tur

5 sentyabr

D qrupu

22:45. İrlandiya – İsveçrə

22:45. Cəbəllütariq – Danimarka

F qrupu

22:45. Rumıniya – İspaniya

22:45. Norveç – Malta

22:45. Farer adaları – İsveç

G qrupu

22:45. İsrail – Makedoniya

J qrupu

20:00. Ermənistan – İtaliya

22:45. Finlandiya - Yunanıstan

22:45. Bosniya və Herseqovina – Lixtenşteyn

