Dəhşət! Cani ana uşaqlarını evdə ac-susuz buraxaraq sevgilisi ilə əylənməyə getdi - FOTOLAR

Ukraniyada yaşayan 23 yaşlı Vladislava Trokhimchuk adlı qadın 1 yaşlı oğlu və 3 yaşlı qızını evdə tək qoyaraq sevgilisi ilə görüşə gedib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, doqquz gün boyunca ac və susuz qalan uşaqlar kir içində qonşular tərəfindən tapılıb. Evdə aparılan yoxlanış zamanı uşaqların öz nəcislərini və divar kağızlarını yemək istədiyi məlum olub. Ətraf isə dağılmış və kirlənmiş vəziyyətdə idi.

Səhiyyə işçiləri evə gəldikdə 3 yaşlı qız uşağını tamamilə halsız vəziyyətdə, ölmək üzərəykən tapıb. 1 yaşlı oğlan isə artıq həyatını itirmişdi. Polis tərəfindən saxlanılan qadın etdiyi əməldən peşmanlıq duymayıb.

Məhkəmədə susma haqqından istifadə edən qadını təqsirkar olduğu halda 15 il həbs cəzası gözləyir.

Polis araşdırma zamanı ananın sevgilisi ilə əylənməyə getdiyini, uşaqları bunun üçün evdə tək qoyduğunu ortaya çıxarıb. Xəstəxanada müalicə olunan qız uşağı isə tamamilə sağlamlığına qovuşduqdan sonra uşaq sahibi olmaq istəyən ailəyə övladlıq veriləcək.

