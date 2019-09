Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Kafunun oğlu Danilo Feliçiano de Morayeş dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, "Milan"ın sabiq müdafiəçisinin oğlu ötən gün dostları ilə futbol oynayarkən ürək tutmasından vəfat edib.

30 yaşlı Danilo xəstəxanaya aparılsa da, o, gözlərini əbədi olaraq yumub.

Danilo Kafunun üç oğlundan ən böyüyü idi.

