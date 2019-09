"Maşın"da kimlər yarışacaq? - Adlar bəlli olur

“Maşın” realiti şousu 18-ci mövsümü ilə tamaşaçıların qarşısına çıxmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Oktyabrın 1-dən start götürəcək layihədə kimlərin iştirak edəcəyi isə izləyicilərin marağındadır.

Əldə olunan məlumata görə, iştirakı təsdiqlənənlərdən biri müğənni Aysun İsmayılovadır.

Bundan başqa, baxıcı Bayram Nurlunun da “Maşın” realiti şousunda olacağı iddia edilir. Bir neçə tanınmış şəxs isə proqramdan gələn təklifi geri çevirib.

Qeyd edək ki, hər mövsüm layihədə 18 məşhur avtomobil uğrunda mübarizə aparır.

(axsam.az)

