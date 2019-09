FHN karateçiləri Beynəlxalq turnirdə uğurla iştirak ediblər - FOTOLAR

23-25 avqust 2019-cu il tarixlərində Türkiyənin Rizə şəhərində Karate üzrə Beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Bu yarışda 12 ölkədən 1500-dən çox idmançı mübarizəyə qatılmışdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komandası İdman Sağlamlıq Mərkəzinin məşqçi müəllimi Coşqun Sadıqovun rəhbərliyi altında 3 gənc idmançımız ilə bu yarışa qatılaraq yüksək nəticələr göstəriblər. Komandanın üzvü Hacıyeva Fatma 10 yaşlı idmançılar arasında -30 kq çəki dərəcəsində 5 döyüş keçirərək, bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medalın sahibi olmuşdur. Komandanın digər üzvü Səfərov Əli 10 yaşlı idmançılar arasında -30 kq çəki dərəcəsində 6 görüş keçirərək yarışın gümüş medalına layiq görülmüşdür.

03 sentyabr 2019-cu il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Mərkəzinin rəisi polkovnik Füzuli Musayev gənc idmançıları qəbul edərək, onları qazandıqları bu nəaliyyətlərə görə təbrik etmiş, gələcək yarışlara müvəffəqiyyətlər arzulayıb.



23-24 avqust 2019-cu il tarixlərində Yaponiyanın Tokio şəhərində Karate-Do üzrə 14-cü Dünya çempionatı keçirilmişdir. Bu çempionata 52 ölkədən 750 idmançı, o cümlədən ölkəmizi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komandasının ənənəvi Karate-Do Federasiyasının rəhbəri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının İdman qəza- xilasetmə kafedrasının rəisi 7-ci dan qara kəmər sahibi professor Əhməd Hətəmovun rəhbərliyi altında 3 idmançımız, 65 kq çəki dərəcəsində İmran Quluzadə, -74 kq çəki dərəcəsində Mehman Eynalov və +75 kq çəki dərəcəsində Fuad Əliyev mübarizəyə qatılaraq təmsil etmişdir.

İdmançılarımız dünya çempionatında millimizi uğurla təmsil edərək, +75 kq çəki dərəcəsində Fuad Əliyev çempionatın qızıl, -74 kq çəki dərəcəsində Mehman Eynalov isə gümüş medalına sahib olmuşdur.

05 sentyabr 2019-cu il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Mərkəzinin rəisi polkovnik Füzuli Musayev Yaponiyanın Tokio şəhərində Karate-Do üzrə dünya çempionatında fəxri pillələrə yüksəlmiş idmançıları qəbul edərək, onları qazandıqları bu nəaliyyətlərə görə təbrik etmiş, gələcək yarışlara müvəffəqiyyətlər arzulamış və xatirə şəkliləri çəkdirmişdir.

