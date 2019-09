Yaddaşını itirərək həyat yoldaşını unutdu - Möcüzəvi sevgi hekayəsi

British Kolumbiyada yerləşən Vancouver adasında yaşayan 23 yaşlı Laura Faganello 2 il əvvəl iş yerində dəhşətli bir qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, başına dirək düşən qadının beyni zədələnib və yaddaşını itirib. Ağır yaddaş itkisi keçirən qadın gözlərini açdıqda 17 yaşında olduğunu düşünüb. Qəzadan heç bir xəsarət almadan xilas olsa, Laura 9 ay əvvəl baş tutan toyu daxil olmaqla həyatının ən əhəmiyyətli anlarından bəzilərini tamamilə unudub.

Beləliklə həyat yoldaşı Braydeni də tanımayıb. Cütlük məktub dostu olaraq tanış olmuşdu və bir müddət eyni evdə yaşadıqdan sonra evlənmişdilər. Həyat yoldaşının müalicə müddətində fədakarlıq edən Brayden bir müddət ondan uzaqlaşıb və eyni evdə yaxın iki dost kimi yaşayıblar. Onu xatırlamayan həyat yoldaşına hər gün sevgi məktubları yazıb.

Bir müddət sonra Laura daha əvvəl evləndiyini xatırlamadığı Braydenə sevgisini etiraf edib və cütlük yenidən evlənməyə qərar verib.

