Vergilər Nazirliyində yüksək vəzifəyə TƏYİNAT

Vergilər Nazirliyinin Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə direktor vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən posta Rövşən Nəcəf təyin edilib.

Xatırladaq ki, Rövşən Çingiz oğlu Nəcəf 1982-ci ildə Salyan rayonunda anadan olub. 2018-ci ilə qədər "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin icraçı direktoru olub.

Təyinatdan əvvəl isə o, ölkə başçısının sərəncamına əsasən, ötən ilin may ayından Prezident Administrasiyasının İnnovativ İnkişaf və elektron hökumət məsələləri şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.