Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə iki NATO hərbçisi həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölən hərbçilər Rumıniya və ABŞ-dan olub. Onların döyüş əməliyyatı zamanı həlak olduğu deyilir. Hadisənin digər təfərrüatları barədə məlumat verilmir.

Bu gün Kabildə həmçinin hökumət binalarının, NATO mənzil-qərargahının olduğu ərazidə partlayış törədilib. Bu hadisə nəticəsində 8 nəfər həlak olub.(TREND)



