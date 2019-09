"Rayonlarda qohumlar arasında seks inanılmaz dərəcədədir və bunu gizlədirlər" - Aysel Əlizadə

Yazıçı Aysel Əlizadə seks inqilabı ilə bağlı maraqlı fikirlər bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bunları publika.az-a verdiyi müsahibədə səsləndirib. "Seksin poeziyası" kitabının müəllifi "Azərbaycanda seks inqilabına ehtiyac varmı?" sualına belə cavab verib:

"Bir neçə ilə əvvəl kolleqamla insestlərdən, zoofiliyadan, pedofiliyadan danışırdıq. Bunlar, xüsusilə, Azərbaycanın bölgələrində çox yayılıb. Rayonlarda insest inanılmaz dərəcədədir və bunu gizlədirlər. Bölgələrdə bizim bütün kişilərimiz seksual həyata zoofil kimi başlayırlar və biz buna normal baxırıq. Biz deyirik ki, kişi zoofil olsun, amma gedib sevdiyi qızla birlikdə olmasın. Buna görə də mənim kolleqam seksual inqilabın vacibliyindən söhbət açdı. Mənim də əhatəmdə tanıdığım qadın və kişilər həmişə öz həyatları illə bağlı özləri qərar veriblər deyə, mən düşündüm ki, buna ehtiyac yoxdur. Bizdə seksual inqilab baş verib də, hər kəs öz həyatını yaşayır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.