Qusar rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sentyabrın 4-də saat 9 radələrində Qusar rayonunun Bədirqala kəndi ərazisində rayon sakini Z.Cəbrayılov idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobili yolun kənarındakı ağaca vurub.



Nəticədə sürücü və 4 sərnişini xəstəxanaya yerləşdirilən, onlardan Nina Qurbanova ölüb.

Qusar RPŞ tərəfindən araşdırma aparılır.

