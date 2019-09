"Qarabağ" iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib - SİYAHI

"Qarabağ" Avropa Liqasının qrup mərhələsinin oyunları üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi Qurban Qurbanov siyahıya 25 futbolçu daxil edib.



Qapıçılar: 1. Asmir Beqoviç, 13. Vaqner da Silva, 12. Şahrudin Məhəmmədəliyev, 95. Məmməd Hüseynov



Müdafiəçilər: 3. Ailton Silva, 4. Rahil Məmmədov, 30. Abbas Hüseynov, 55. Bədavi Hüseynov, 14. Rəşad Sadıqov, 5. Maksim Medvedev, 23. Fayçal Rerras



Yarımmüdafiəçilər: 2. Qara Qarayev, 6. Simeon Slavçev, 7. Araz Abdullayev, 8. Miçel, 9. Xayme Romero , 10. Dani Kintana, 21. Hacıağa Hacılı, 17. Abdullah Zubir, 18. İsmayıl İbrahimli, 19. Filip Ozobiç, 20. Riçard Almeyda, 71. Tural Bayramov



Hücumçular: 11. Mahir Emreli, 99. Maqaye Geye



Qeyd edək ki, "Qarabağ" A qrupunda İspaniyanın "Sevilya", Kiprin APOEL və Lüksemburqun "Düdelanj" klubları ilə qarşılaşacaq.

