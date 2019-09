İzdivac verilişindən sonra məşhurlaşan Hanife Gürdal yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hicablı gəlin namizəd başını açıb, hovuzda fotosessiya etdirib.

O, istirahət üçün İzmir şəhərinə yollanıb. Hanife istirahət zamanı çəkilən fotolarını Instagram hesabına yükləyib. Onu bu hərəkətinə görə qınayanlar da olub, dəstəkləyənlər də.

