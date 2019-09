2019-2020-ci tədris ilinə dövlət ümumtəhsil müəssisələrinin IV-VIII sinfin istifadəsində olan dərsliklər təkmilləşdirilib.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, həmin dərsliklər məzmun və dizayn baxımından əsaslı şəkildə yenilənib.



Qeyd edək ki, yeni tədris ilinə dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin I-XI sinifləri üçün 322 adda 5 milyon 668 min 865 nüsxə dərslik və metodik vəsait çap edilib. Hazırda şagirdlərə dərsliklərin paylanması davam edir.

