Baş nazirin müavini Əli Həsənova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ə.Həsənovun qardaşı oğlu Həsənov Kamal Fazil oğlu gənc yaşında dünyasını dəyişib.(unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.