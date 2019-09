Əməkdar artist Könül Kərimova Türkiyənin Antalya şəhərində istirahətdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi istirahət zamanı çimərlikdən foto paylaşıb.

O, yeni görüntünü “İnstagram” səhifəsində izləyicilərinin ixtiyarına buraxıb.

Əməkdar artistin paylaşımı qısa müddət ərzində minlərlə insan tərəfindən bəyənilib. Onlar sənətçiyə xoş istirahətlər arzulayıblar.(olke.az)

