Azərbaycanlı iş adamı Telman İsmayılovun yeni fotosu ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotonu jurnalist Eynulla Fətullayev sosial şəbəkədə paylaşıb.

Sözügedən şəkil Telman İsmayılovun Çernoqoriyada yerləşən villasında çəkilib.

Uzun müddətdi adı biznes qalmaqallarında və məhkəmələrdə hallanan İsmayılovun fotodan kefinin yaxşı olduğu görünür.

(baku.ws)

