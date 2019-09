Ərinin başını kəsdi, cinsi orqanını itlərə yedirtdi - "İllərdir məni döyürdü" - Dəhşətli qətl

Ukraynada dəhşətli cinayət hadisəsi baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, ölkənin şimalındakı Obariv adlı kənddə yaşayan Maria adlı 48 yaşlı qadın ərini boğaraq öldürdükdən sonra başını və cinsi orqanını kəsib. O, ərinin cinsi orqanını itlərə yedirdib. Qonşuların polisi çağırmasından sonra qadın həbs olunub. Qadın verdiyi ifadədə ərinin bədənini tamamilə doğramaq istədiyini, lakin bacarmadığını deyib.

Polis qadının illərcə şiddət gördüyünü, yaşadığı şiddətə son vermək üçün bu yola əl atdığını açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.