Ötən gün Nyu-Yorkda keçirilən Moda Həftəsində həmyerlimiz Rüfət İsmayılın geyimləri nümayiş olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, podiumun əsas modeli Günay Musayeva olub. Səhnəyə çıxıb, geyim nümayiş etdirənlər arasında Xalq artisti Aygün Kazımova da yer alıb.

Sənətçi podiuma qara libasda çıxıb.

Dünyaca məşhur şəxslərin qatıldığı gecədə eks-aparıcı Günel Hümbətova da iştirak edib.

(axşam.az)

