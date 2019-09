Türkiyənin paytaxtı Ankarada qeyri-adi olay yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, marketin qarşısında park halında olan avtomobili 3 yaşlı uşaq çalışdırıb. Nəticədə maşın marketin şüşələrini qıraraq içəri girib. Hadisədə zamanı baqaja yükləri qoyan ana və oğlu yüngül xəsarət alıblar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

